Терэнс Мэнн продолжает восстановление и не сыграет с «Ютой»
Атакующий защитник Терэнс Мэнн пропустит вторую игру регулярки-2023/24 из-за травмы, сообщили «Клипперс».
«Парусники» сыграют в гостях с «Ютой» в ночь на 28 октября, субботу, 04:30 по московскому времени.
У Мэнна растяжение связок голеностопа левой ноги. Он получил травму на тренировке на этой неделе.
По словам главного тренера Тайрона Лю, защитник должен был выходить в стартовом составе команды.
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