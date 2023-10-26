Терэнс Мэнн продолжает восстановление и не сыграет с «Ютой»

Теги травмы Клипперс НБА Терэнс Мэнн Баскетбол

Атакующий защитник Терэнс Мэнн пропустит вторую игру регулярки-2023/24 из-за травмы, сообщили «Клипперс».

«Парусники» сыграют в гостях с «Ютой» в ночь на 28 октября, субботу, 04:30 по московскому времени.

У Мэнна растяжение связок голеностопа левой ноги. Он получил травму на тренировке на этой неделе.

По словам главного тренера Тайрона Лю, защитник должен был выходить в стартовом составе команды.

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