Игроки «Чикаго» «ругались и спорили» после первого поражения в сезоне. Билли Донован дал им самим разрешить конфликт

« » крупно проиграл «Оклахоме» на своей арене – 104:124.

Главный тренер «Буллс» после игры сказал, что когда он вошел сегодня в раздевалку, игроки уже «спорили и ругались».

Донован спросил, не хотят ли они, чтобы он вышел, чтобы они сами уладили конфликт. Игроки ответили «да», и тренер покинул раздевалку.

Cпециалист подчеркнул, что «разрешение конфликтов является ключевым моментом для команды в этом сезоне».

Донован также добавил, что это не было крупной ссорой – «они не кричали друг на друга» – и игроки подтвердили это в разговоре с прессой.

Лидер «Буллс» выразил недовольство, что «во второй половине команда совсем не старалась».

Лавин попал 4 из 16 с игры и совершил 4 потери (16 очков, 4 подбора, 3 передачи).

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