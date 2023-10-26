Игроки «Чикаго» «ругались и спорили» после первого поражения в сезоне. Билли Донован дал им самим разрешить конфликт

Теги Чикаго НБА Билли Донован Зак Лавин Баскетбол

«Чикаго» крупно проиграл «Оклахоме» на своей арене – 104:124.

Главный тренер «Буллс» Билли Донован после игры сказал, что когда он вошел сегодня в раздевалку, игроки уже «спорили и ругались».

Донован спросил, не хотят ли они, чтобы он вышел, чтобы они сами уладили конфликт. Игроки ответили «да», и тренер покинул раздевалку.

Cпециалист подчеркнул, что «разрешение конфликтов является ключевым моментом для команды в этом сезоне».

Донован также добавил, что это не было крупной ссорой – «они не кричали друг на друга» – и игроки подтвердили это в разговоре с прессой.

Лидер «Буллс» Зак Лавин выразил недовольство, что «во второй половине команда совсем не старалась».

Лавин попал 4 из 16 с игры и совершил 4 потери (16 очков, 4 подбора, 3 передачи).

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19 комментариев

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Daff Rogers
Это последний сезон нынешнего Чикаго
+37
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+37
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noke
Это шикарная история, сжато описывающая во всех своих компонентах путь Чикаго послеБойленовских лет.
Никакой надежды ни на одном уровне. Нужна полная чистка, с владельца до последнего ролевика.
+26
-1
+25
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AaaaRrrr
Его попросили уйти, и он ушел из раздевалки так и не узнав что они имели ввиду из команды
+22
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+22
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maryat
Ответ kisliy33
а какой конфликт то?
Играть не умеют
+20
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Сергей Пузанков
Ответ Daff Rogers
Это последний сезон нынешнего Чикаго
Причём неполный)
+18
0
+18
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Pavel Gurin
Пора уже разгонять эту шушару и уходить в перестройку , какой смысл бороться за 8-10 место , тем более когда за Лавина, ДеРозана и Вуча , можно хоть что-то вменяемое получить.
+8
0
+8
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noke
Ответ rembrandao
Только Карузо нужно оставить
Это было бы очень круто. Но ему почти тридцать, он слишком дорого стоит сейчас и будет слишком мало стоить тогда, когда он по-настоящему понадобится. Вокруг лиги его многие всерьёз считают лучшим защитником на периметре, я думаю, что за такой актив можно достать пару (поздних) пиков первого.
+7
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rembrandao
Ответ noke
Это шикарная история, сжато описывающая во всех своих компонентах путь Чикаго послеБойленовских лет. Никакой надежды ни на одном уровне. Нужна полная чистка, с владельца до последнего ролевика.
Только Карузо нужно оставить
+7
0
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Sergi Barjuan
Этот Лавин и в прошлом сезоне был недоволен чем-то
+3
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NikolayOss
Какой-то странный ход тренера. Он там поставлен не только руководить в играх и на тренировках, но и в раздевалке. Те же конфликты он должен, как ментор, разруливать и принимать активное участие, ГМа привлекать при необходимости. Подозрительно, почему так поступил. Похоже, ему уже самому там не хочется быть.
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noke
Ответ Mr.BadGuy
Вашиками и Чикаго надо подкинуть монетку и решить кто уходит в перестройку, одна команда отдает все что может играть, вторая пики и молодых. А так оба вроде и не в перестройке, но и в ПИ попасть за счастье. Из двух говнокоманд можно слепить одну нормальную.
Для нормальной современной команды нужны - розыгрыш, универсальный лёгкий форвард - необходимый элемент для тактической гибкости в сложных матчапах, центровой с определённым набором защитных/атакующих навыков, которые позволяют ему играть в нынешнем ПО (не полная дыра в защите под кольцом, игровой интеллект, бросок).
У Вашингтона и Чикаго буквально на две команды нет ни одного этого пункта, что просто сносит крышу от работы их фронт-офисов.
+4
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SL90
Пора взрывать команду, могут ещё в этом году успеть, если быстро среагирует.
+2
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Mr.BadGuy
Ответ kisliy33
а какой конфликт то?
Не могут поделить броски, еще в прошлом году Лавин и Дерозан спорили кто должен бросать в клатче. Не хотят защищаться. Там один Карузо в команде защищается.
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FEF2
Ответ rembrandao
Только Карузо нужно оставить
в голове заиграла мелодия you can leave your hat on
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Agent Smith
А кто должен решать эти проблемы? Странное поведение тренера🏀
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Максим Столбов
На разборе полетов был Гилберт Аренас с его пушкой из раздевалки? Если нет, то эффекта ноль от всего этого.
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малюта скуратов
страх и ненависть в Чикаго
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kisliy33
а какой конфликт то?
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