Игроки «Чикаго» «ругались и спорили» после первого поражения в сезоне. Билли Донован дал им самим разрешить конфликт
«Чикаго» крупно проиграл «Оклахоме» на своей арене – 104:124.
Главный тренер «Буллс» Билли Донован после игры сказал, что когда он вошел сегодня в раздевалку, игроки уже «спорили и ругались».
Донован спросил, не хотят ли они, чтобы он вышел, чтобы они сами уладили конфликт. Игроки ответили «да», и тренер покинул раздевалку.
Cпециалист подчеркнул, что «разрешение конфликтов является ключевым моментом для команды в этом сезоне».
Донован также добавил, что это не было крупной ссорой – «они не кричали друг на друга» – и игроки подтвердили это в разговоре с прессой.
Лидер «Буллс» Зак Лавин выразил недовольство, что «во второй половине команда совсем не старалась».
Лавин попал 4 из 16 с игры и совершил 4 потери (16 очков, 4 подбора, 3 передачи).
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Никакой надежды ни на одном уровне. Нужна полная чистка, с владельца до последнего ролевика.
У Вашингтона и Чикаго буквально на две команды нет ни одного этого пункта, что просто сносит крышу от работы их фронт-офисов.