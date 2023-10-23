Адриатическая лига. ФМП – «Црвена Звезда», «Мега» против «Партизана»

Теги результаты Партизан Црвена Звезда Адриатическая лига ФМП Мега Баскетбол

В понедельник, 23 октября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги состоятся два матча с участием сербских клубов.

ФМП сыграет с «Црвеной Звездой», «Мега» примет «Партизан».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

ФМП – Црвена Звезда
Дата проведения
23 октября, 19.00, «Košarkaška dvorana FMP»
Онлайн матча

Мега – Партизан
Дата проведения
23 октября, 21.00, «Ranko Žeravica Sports Hall»
Онлайн матча

Положение команд: Будучность Черногория – 4-0, Партизан Сербия – 3-0, Црвена Звезда Сербия – 3-0, Студентски центар Черногория – 3-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 3-1, Борац Чачак Сербия – 2-2, Цедевита-Олимпия Словения – 2-2, Задар Хорватия – 2-2, ФМП Сербия – 1-2, Мега Сербия – 1-2,  КРКА Словения – 1-3, Сплит Хорватия – 1-3, Морнар Бар Черногория – 0-4, Цибона Хорватия – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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