Адриатическая лига. ФМП против «Меги»
В понедельник, 16 октября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги состоится встреча сербских клубов – ФМП примет «Мегу».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 октября, 21.00, «Košarkaška dvorana FMP»
Положение команд: Партизан Сербия – 3-0, Црвена Звезда Сербия – 3-0, Будучность Черногория – 3-0, Борац Чачак Сербия – 2-1, Студентски Центар Черногория – 2-1, Цедевита-Олимпия Словения – 2-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 2-1, ФМП Сербия – 1-1, КРКА Словения – 1-2, Задар Хорватия – 1-2, Мега Сербия – 0-2, Цибона Хорватия – 0-3, Сплит Хорватия – 0-3, Морнар Бар Черногория – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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