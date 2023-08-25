Братья Павел и Александр Савковы тренируются с основой «Басконии»

Братья Павел и Александр Савковы работают вместе с основным составом «Басконии» в рамках подготовки к сезону-23/24.

Помимо молодых россиян, тренерский штаб подключил к занятиям с основой еще нескольких игроков системы «Басконии».

Команда из Витории во время «предсезонки» недосчитается сразу троих игроков, которые представляют свои национальные команды на чемпионате мира-2023.

Александр Савков провел прошлый сезон в команде «Баскония Б» и сыграл на этапе юношеской за сборную ANGT. Его брат Павел начинал сезон в аренде в «Фуэнлабраде», после чего перебрался обратно в Виторию, был заявлен в Евролигу и дебютировал за клуб в чемпионате Испании.

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