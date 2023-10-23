Мэтт Райан продолжит карьеру в «Пеликанс»

Теги переходы Миннесота Новый Орлеан НБА Мэтт Райан Баскетбол

«Новый Орлеан» забрал форварда Мэтта Райана (26 лет, 201 см) с рынка отказов.

Райан ранее был отчислен из «Миннесоты», с которой подписал двусторонний контракт. Теперь он будет выступать за «Пеликанс» на таких же условиях.

Райан начинал сезон-22/23 в «Лейкерс», а в декабре присоединился к «Тимбервулвз».

В 22 матчах регулярного чемпионата за команду из Миннеаполиса Райан набирал 3,4 очка и 0,5 подбора в среднем за игру, реализуя 38,8% из-за дуги.

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1 комментарий

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Mr.BadGuy
Ну вот, опять на кладбищах бардак начнется
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