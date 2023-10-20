«Миннесота» отчислила Мэтта Райана, подписала Дэйшена Никса на двусторонний контракт
«Миннесота» отчислила форварда Мэтта Райана (26 лет, 201 см), информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Райан начинал сезон-2022/23 в «Лейкерс», а в декабре присоединился к «Тимбервулвз».
В 22 матчах регулярного чемпионата за команду из Миннеаполиса Райан набирал 3,4 очка и 0,5 подбора в среднем за игру, реализуя 38,8% из-за дуги.
Разыгрывающий Дэйшен Никс (21 год, 196 см) продолжит карьеру в «Миннесоте» на двустороннем контракте.
Никс провел последние два сезона в «Хьюстоне». Он принял участие в 81 матче, провода на паркете в среднем 14,5 минуты (3,7 очка и 2,3 передачи).
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