«Миннесота» отчислила Мэтта Райана, подписала Дэйшена Никса на двусторонний контракт

Теги переходы Миннесота НБА Дэйшен Никс Мэтт Райан Баскетбол

«Миннесота» отчислила форварда Мэтта Райана (26 лет, 201 см), информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Райан начинал сезон-2022/23 в «Лейкерс», а в декабре присоединился к «Тимбервулвз».

В 22 матчах регулярного чемпионата за команду из Миннеаполиса Райан набирал 3,4 очка и 0,5 подбора в среднем за игру, реализуя 38,8% из-за дуги.

Разыгрывающий Дэйшен Никс (21 год, 196 см) продолжит карьеру в «Миннесоте» на двустороннем контракте.

Никс провел последние два сезона в «Хьюстоне». Он принял участие в 81 матче, провода на паркете в среднем 14,5 минуты (3,7 очка и 2,3 передачи).

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