«Миннесота» отчислила Мэтта Райана, подписала Дэйшена Никса на двусторонний контракт

« » отчислила форварда Мэтта Райана (26 лет, 201 см), информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Райан начинал сезон-2022/23 в «Лейкерс», а в декабре присоединился к «Тимбервулвз».

В 22 матчах регулярного чемпионата за команду из Миннеаполиса Райан набирал 3,4 очка и 0,5 подбора в среднем за игру, реализуя 38,8% из-за дуги.

Разыгрывающий Дэйшен Никс (21 год, 196 см) продолжит карьеру в «Миннесоте» на двустороннем контракте.

Никс провел последние два сезона в «Хьюстоне». Он принял участие в 81 матче, провода на паркете в среднем 14,5 минуты (3,7 очка и 2,3 передачи).

Самые дорогие игроки НБА в новом сезоне

Reebok возвращается в баскетбол. Их главное достижение в НБА – благодаря пожизненному контракту Айверсон еще не умер с голоду

Клэй Томпсон собрался играть за Багамы. Это маловероятно, но у них и без него суперкоманда