«Миннесота» подпишет двусторонний контракт с Мэттом Райаном
«Миннесота» заключит двусторонний контракт с форвардом Мэттом Райаном (26 лет, 201 см).
Райан начинал сезон-22/23 в «Лейкерс», а в декабре присоединился к «Вулвз».
В 22 матчах регулярного чемпионата за «волков» Мэтт набирал 3,4 очка и 0,5 подбора в среднем за игру, реализуя 38,8% из-за дуги.
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