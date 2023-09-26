«Миннесота» подпишет двусторонний контракт с Мэттом Райаном

Теги переходы Миннесота НБА Мэтт Райан Баскетбол

«Миннесота» заключит двусторонний контракт с форвардом Мэттом Райаном (26 лет, 201 см).

Райан начинал сезон-22/23 в «Лейкерс», а в декабре присоединился к «Вулвз». 

В 22 матчах регулярного чемпионата за «волков» Мэтт набирал 3,4 очка и 0,5 подбора в среднем за игру, реализуя 38,8% из-за дуги.

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