Ростислав Вергун о матче с «Пармой»: «Самая содержательная игра «Минска» в сезоне»

Теги Минск Единая лига ВТБ Парма Ростислав Вергун Баскетбол

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун остался доволен уровнем игры команде в матче Лиги ВТБ с «Пармой» (73:78), несмотря на поражение.

«Это, наверное, была самая содержательная игра, которую мы провели в этом сезоне. Особенно по количеству потерь – 11 за игру. Это очень неплохой для нас результат. Был виден рисунок игры, но, к сожалению, не хватило ресурса. Мы в очередной раз проиграли на подборе, с таким преимуществом соперника сложно рассчитывать на победу в матче в целом.

Хотел бы отметить ребят за самоотдачу, мне кажется, что многие из них сыграли на очень качественном уровне, что не может не радовать. Поздравляю соперника, это зал всегда заслуживает красивый баскетбол. Удачи «Парме» в сезоне!» – заявил Вергун.

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