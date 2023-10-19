Ростислав Вергун: «Хочется верить, что у нас в ротации будет 7-8 надежных людей, которые могут соответствовать уровню Лиги ВТБ»

Теги Минск Единая лига ВТБ Самара Ростислав Вергун Баскетбол

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун после поражения от «Самары» (78:91) выразил надежду, что в команде будет 7-8 игроков, соответствующих уровню Лиги ВТБ.

«Спасибо большое болельщикам за атмосферу в зале. После предыдущей не очень удачной игры было очень важно найти эмоциональный заряд. Ребята хотели проявить себя, реабилитироваться. Безусловно, не у всех это получилось.

Уровень Лиги подразумевает очень качественные действия, но когда мы сбиваемся и делаем плохие по качеству отрезки как в защите, так и в нападении, то позволяем сопернику оторваться и это не дает нам шанса оставаться в игре.

Хочется верить, что у нас в ротации будет 7-8 надежных людей, которые могут соответствовать уровню Лиги. Хочется, чтобы местные ребята добавляли быстрее, адаптировались и приносили больше пользы на площадке. Соперника поздравляю с заслуженной победой», – сказал Вергун.

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