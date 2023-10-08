Ростислав Вергун: «Не хватило более качественной атаки и порядка в концовке»

Главный тренер « » заявил, что команде не хватило более качественной атаки и порядка в концовке матча против « » (64:73).

«Поздравляю «Енисей» с победой. Понимаю, насколько важно иметь какой-то положительный импульс, особенно в первой домашней игре.

Допустили слишком много очков второго шанса, это наша большая проблема – полное отсутствие игры внутри, и какой матч подряд мы это повторяем. 16 потерь тоже, наверное, немножко нас выбивали в ключевые моменты, когда подтягивались.

Хотелось бы добиться более качественной атаки и порядка. Именно этого нам не хватило в концовке, чтобы зацепиться за игру», – сказал Вергун.

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