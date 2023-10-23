Леброн Джеймс о матче с «Денвером»: «Отдельные соперники не дают мне дополнительную мотивацию. У меня нет с этим проблем»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА Майкл Мэлоун Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что у него не будет проблем с подходом к первому матчу нового сезона против «Денвера».

«Наггетс» остановили «озерников» в плей-офф-2023 (4-0) и стали чемпионами НБА. После триумфа главный тренер клуба Майкл Мэлоун несколько раз подкалывали калифорнийцев и их лидера.

«У меня больше нет какой-то особой мотивации против отдельных соперников. Мне это просто не нужно.

Я не хочу сказать, что у меня нет мотивации играть в баскетбол, потому что у меня есть мотивация в принципе, мне нравится соревноваться с лучшими. Но мне не нужны какой-то отдельный игрок или команда для мотивации. Я сам себя мотивирую. Меня одного достаточно», – заявил Джеймс.

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4 комментария

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serbachonok
Одного — Майкла Джордана))
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hodor 12
Матевированная матевация мотевирует.. Без особых мотивацией нет проблем. Но, он это не имел ввиду, что не мотивирован, мотевация на лицо....................... Не хотел с утра бухать, но после прочитанного....
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Taxi64
решил соломки подстелить, а то после очередного слива Денверу не удобно будет...
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lopek
Мотивацию надо ппппподнять
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