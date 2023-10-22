«Сан-Антонио» продлит контракт с Заком Коллинзом на два года и 35 млн долларов

Теги переходы Сан-Антонио НБА Зак Коллинз Баскетбол

«Сан-Антонио» и центровой Зак Коллинз (25 лет, 211 см) договорились о продлении контракта на два года и 35 миллионов долларов.

Нынешний контракт Коллинза заканчивается после сезона-2023/24, за который он заработает 7,7 миллиона. Новое соглашение будет рассчитано до 2026 года.

В прошлом сезоне Коллинз провел за «Сперс» 63 матча, набирая в среднем 11,6 очка, 6,4 подбора и 2,9 передачи.

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3 комментария

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phivas
Поздравления Заку - заслужил!
Этим подписанием Сперс официально дают понять, что костяк команды окончательно сформирован - весь старт на длительных контрактах. Ну что же, вперед в битву за плей-офф!
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kacnep
Хорошая сделка для обоих сторон
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