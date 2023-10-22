НБА представила подборку всех моментов с участием Виктора Вембаньямы в предсезонке

Теги Сан-Антонио НБА видео Виктор Вембаньяма Баскетбол

НБА представила подборку всех игровых эпизодов предсезонных матчей с участием первого номера драфта-2023 Виктора Вембаньямы.

В четырех играх француз набирал в среднем 19,3 очка, 4,8 подбора и 2,8 блок-шота за 20,9 минуты на паркете. Вембаньяма реализовал 51% бросков с игры и 32% из-за дуги.

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