НБА представила подборку всех моментов с участием Виктора Вембаньямы в предсезонке
НБА представила подборку всех игровых эпизодов предсезонных матчей с участием первого номера драфта-2023 Виктора Вембаньямы.
В четырех играх француз набирал в среднем 19,3 очка, 4,8 подбора и 2,8 блок-шота за 20,9 минуты на паркете. Вембаньяма реализовал 51% бросков с игры и 32% из-за дуги.
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