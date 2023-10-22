Виктор Вембаньяма: «Хочу стать чемпионом как можно быстрее. Это точно произойдет, просто не знаю, когда»

Теги Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма рассказал, как изменилось его восприятие Лиги после предсезонных матчей.

Ведущая Малика Эндрюс напомнила французу, что он еще в мае во время лотереи драфта заявил, что хочет стать чемпионом НБА в ближайшем будущем.

«Все, конечно, хотят этого. Просто некоторые больше, чем другие. «Сперс» знают, что требуется. Они добивались этого в прошлом много раз и собираются сделать снова.

Лично я просто хочу, чтобы это случилось как можно быстрее. Но это произойдет. Когда-нибудь это произойдет, я уверен. Не знаю, когда», – сказал Вембаньяма.

Самые дорогие игроки НБА в новом сезоне

Reebok возвращается в баскетбол. Их главное достижение в НБА – благодаря пожизненному контракту Айверсон еще не умер с голоду

Клэй Томпсон собрался играть за Багамы. Это маловероятно, но у них и без него суперкоманда

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
aleksandre
Просто супер профи!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ed Monix
Теперь очень многое будет зависеть от тренеров, грамотности менеджмента и здоровья игроков основы, а не только от тебя. Тупанёт менеджмент, и тю-тю твоя гайка. Повезёт во всём этом, как, например, повезло после долгих мучений Майклу Джордану, и окупятся твои старания целой пиалой с гайками. Делай всё, что зависит от тебя, чтоб потом не говорили, что сам виноват, что остался без гаек.
Вокруг Вембаньямы можно и нужно строить контендер. Парень класснейший, играет умно и разнообразно, полезность видна без продвинутой статистики. Уверен, что на рекламе тоже кучу баблинского будет делать, так как фотогеничный, да и представьте себе на секундочку, какой ему супермакс отвалят. Вот вам и новое лицо НБА.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий