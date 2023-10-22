Виктор Вембаньяма: «Хочу стать чемпионом как можно быстрее. Это точно произойдет, просто не знаю, когда»

Первый номер драфта-2023 рассказал, как изменилось его восприятие Лиги после предсезонных матчей.

Ведущая Малика Эндрюс напомнила французу, что он еще в мае во время лотереи драфта заявил, что хочет стать чемпионом в ближайшем будущем.

«Все, конечно, хотят этого. Просто некоторые больше, чем другие. «Сперс» знают, что требуется. Они добивались этого в прошлом много раз и собираются сделать снова.

Лично я просто хочу, чтобы это случилось как можно быстрее. Но это произойдет. Когда-нибудь это произойдет, я уверен. Не знаю, когда», – сказал Вембаньяма.

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