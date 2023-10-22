Виктор Вембаньяма: «Хочу стать чемпионом как можно быстрее. Это точно произойдет, просто не знаю, когда»
Первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма рассказал, как изменилось его восприятие Лиги после предсезонных матчей.
Ведущая Малика Эндрюс напомнила французу, что он еще в мае во время лотереи драфта заявил, что хочет стать чемпионом НБА в ближайшем будущем.
«Все, конечно, хотят этого. Просто некоторые больше, чем другие. «Сперс» знают, что требуется. Они добивались этого в прошлом много раз и собираются сделать снова.
Лично я просто хочу, чтобы это случилось как можно быстрее. Но это произойдет. Когда-нибудь это произойдет, я уверен. Не знаю, когда», – сказал Вембаньяма.
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Вокруг Вембаньямы можно и нужно строить контендер. Парень класснейший, играет умно и разнообразно, полезность видна без продвинутой статистики. Уверен, что на рекламе тоже кучу баблинского будет делать, так как фотогеничный, да и представьте себе на секундочку, какой ему супермакс отвалят. Вот вам и новое лицо НБА.