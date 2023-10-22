Виктор Вембаньяма: «Награда лучшему новичку не является моей главной целью»
Новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма заявил, что сосредоточен на своей игре и успехе команды, а не на наградах.
«Награда лучшему новичку не является моей главной целью.
Я знаю, что я ее получу. Но это не то, о чем мне следует беспокоиться. Это произойдет естественным образом, если я буду выкладываться на площадке на 100 процентов и жертвовать собой ради партнеров по команде», – сказал первый номер драфта-2023.
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А вот сможет ли он поехать в первый сезон на МВЗ - это интрига… я пока думаю, что не сможет