Виктор Вембаньяма: «Награда лучшему новичку не является моей главной целью»

Теги Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма заявил, что сосредоточен на своей игре и успехе команды, а не на наградах.

«Награда лучшему новичку не является моей главной целью.

Я знаю, что я ее получу. Но это не то, о чем мне следует беспокоиться. Это произойдет естественным образом, если я буду выкладываться на площадке на 100 процентов и жертвовать собой ради партнеров по команде», – сказал первый номер драфта-2023.

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3 комментария

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phivas
В первый раз после прихода в лигу Леброна, я вижу столь редкое сочетание уверенности в себе, на 100% подкрепленное умениями и собственно игрой. На наших глазах рождается новый феномен в мире спорта (как в свое время, Месси и Роналду в футболе, Кросби и Овечкин в хоккее), который в ближайшее десятилетие будет являться лицом баскетбола в мире
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khali
Ну с его антропометрией (возможностью накрывать броски и забирать подборы), если он будет здоров и будет бегать хотя бы по 20 минут в матче, награда лучшего уйдет к нему 100%
А вот сможет ли он поехать в первый сезон на МВЗ - это интрига… я пока думаю, что не сможет
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Сергей Пузанков
Ответ khali
Ну с его антропометрией (возможностью накрывать броски и забирать подборы), если он будет здоров и будет бегать хотя бы по 20 минут в матче, награда лучшего уйдет к нему 100% А вот сможет ли он поехать в первый сезон на МВЗ - это интрига… я пока думаю, что не сможет
с 20 минутами за игру вряд ли. Только если остальные совсем никакими будут.
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