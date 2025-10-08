«Ну вы и идиоты». Джей Джей Редик посмеялся над реакцией на рекламную кампанию Леброна Джеймса

Реклама Леброна Джеймса «Второе решение» всколыхнула медиа.

Джей Джей Редика спросили, завалили ли его сообщениями до раскрытия сути акции.

«Вы, ребята, идиоты. Но нет, большинство сообщений были от тех людей, которые понимали, что никакого завершения карьеры, скорее всего, не будет», – посмеялся главный тренер «Лейкерс».

«Получил только пару звонков. Бабушка спросила, что происходит. Она постоянно сидит в сети и верит всему, что там написано», – улыбнулся Остин Ривз .

«Я сам написал Леброну , просто чтобы быть уверенным. Но он использовал какой-то странный эмодзи, не понимаю, что он значит», – поделился Руи Хатимура .