6

«Ну вы и идиоты». Джей Джей Редик посмеялся над реакцией на рекламную кампанию Леброна Джеймса

Реклама Леброна Джеймса «Второе решение» всколыхнула медиа.

Джей Джей Редика спросили, завалили ли его сообщениями до раскрытия сути акции.

«Вы, ребята, идиоты. Но нет, большинство сообщений были от тех людей, которые понимали, что никакого завершения карьеры, скорее всего, не будет», – посмеялся главный тренер «Лейкерс».

«Получил только пару звонков. Бабушка спросила, что происходит. Она постоянно сидит в сети и верит всему, что там написано», – улыбнулся Остин Ривз.

«Я сам написал Леброну, просто чтобы быть уверенным. Но он использовал какой-то странный эмодзи, не понимаю, что он значит», – поделился Руи Хатимура.

Кто лучший американский игрок в НБА?4490 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
logoРуи Хатимура
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoДжей Джей Редик
logoОстин Ривз
