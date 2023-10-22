Стивен Адамс пропустит сезон из-за операции на колене

Теги травмы Мемфис НБА Стивен Адамс Баскетбол

Центровой «Мемфиса» Стивен Адамс пропустит сезон-2023/24. Игроку предстоит операция на задней крестообразной связке правого колена.

По словам клуба, консервативная реабилитация не помогла устранить нестабильность коленного сустава.

Адамс не играет с января этого года из-за проблемы с коленом. В прошлом сезоне 30-летний центровой провел 42 матча, набирая в среднем 8,6 очка, 11,6 подбора, 2,3 передачи и 1,1 блок-шота.

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8 комментариев

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tragicbronson
Эх.. Здоровья Аквамэну!
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Роман Бояринов
Так он нравится и так ждал его возвращения. Очень жалко, крутой мужик он
+11
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Кирилл Дубасов
Ответ Роман Бояринов
Так он нравится и так ждал его возвращения. Очень жалко, крутой мужик он
да, добрый "малый" и душевный. до сих пор помню его базер со своей половины одной рукой и как потом плечами танцевал)
+4
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+4
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Лёвик Султановс
потеря для мемфиса
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За Валенсию с 1999
жаль. Адамс - крутой дядька
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Stan WarHammer
Зря время потеряли только. Здоровья Стиву, хороший парень.
+2
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udod
9 месяцев уже потеряли, а теперь и весь новый сезон
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J-12
жалко. Очень харизматичный мужик
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