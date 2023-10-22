Стивен Адамс пропустит сезон из-за операции на колене

Центровой « » пропустит сезон-2023/24. Игроку предстоит операция на задней крестообразной связке правого колена.

По словам клуба, консервативная реабилитация не помогла устранить нестабильность коленного сустава.

Адамс не играет с января этого года из-за проблемы с коленом. В прошлом сезоне 30-летний центровой провел 42 матча, набирая в среднем 8,6 очка, 11,6 подбора, 2,3 передачи и 1,1 блок-шота.

«Мистер-замок НБА стал обузой». Джарен Джексон – символ провала молодой сборной США