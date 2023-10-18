Йовица Арсич: «Локомотив-Кубань» не ожидал такой игры от «Енисея»
Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич заявил, что красноярской команде своей игрой удалось заставить «Локомотив-Кубань» нервничать (88:87).
«Это была непростая игра, никто и не ожидал, что она будет легкой. Мы сумели использовать слабые стороны соперника и заставить их нервничать.
Мне кажется, что «Локомотив-Кубань» не ожидал такой игры от нас. Думали, что им будет легче, поэтому они начали нервничать, потому что ожидали более легкой игры, из-за этого они допускали ошибки», – сказал Арсич.
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