Чемпионат Италии. «Кремона» примет «Реджо-Эмилию»

В субботу, 21 октября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А «Кремона» примет «Реджо-Эмилию».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Венеция – 3-0, Виртус – 3-0, Брешия – 3-0, Наполи – 2-1, Тренто – 2-1, Милан – 2-1, Реджо-Эмилия – 2-1, Дертона – 2-1, Варезе – 1-2, – 1-2, Виктория Либертас – 1-2, Динамо Сассари – 1-2, Скафати – 1-2, Пистоя – 0-3, Тревизо – 0-3, Бриндизи – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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