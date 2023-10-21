Чемпионат Италии. «Кремона» примет «Реджо-Эмилию»

Теги результаты чемпионат Италии Реджо-Эмилия Ваноли Кремона Баскетбол

В субботу, 21 октября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А «Кремона» примет «Реджо-Эмилию».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Ваноли Кремона – Реджо-Эмилия
Дата проведения
21 октября, 21.30, «Palasport Mario Radi»
Онлайн матча

Положение команд: Венеция – 3-0, Виртус – 3-0, Брешия – 3-0, Наполи – 2-1, Тренто – 2-1, Милан – 2-1, Реджо-Эмилия – 2-1, Дертона – 2-1, Варезе – 1-2, Ваноли Кремона – 1-2, Виктория Либертас – 1-2, Динамо Сассари – 1-2, Скафати – 1-2, Пистоя – 0-3, Тревизо – 0-3, Бриндизи – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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