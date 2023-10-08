Чемпионат Италии. «Наполи» примет «Милан», «Виртус» – «Варезе» и другие матчи
В воскресенье, 8 октября, пройдут 7 матчей регулярного чемпионата итальянской Серии А.
«Наполи» примет «Милан», «Виртус» – «Варезе».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 октября, 13.00, «PalaEldo»
- Дата проведения
- 8 октября, 17.30, «Palasport Bigi»
- Дата проведения
- 8 октября, 18.00, «PalaCarrara»
- Дата проведения
- 8 октября, 18.30, «Palasport Mario Radi»
- Дата проведения
- 8 октября, 19.15, «Palasport Paolo Ferraris»
- Дата проведения
- 8 октября, 19.15, «Palasport Paolo Ferraris»
- Дата проведения
- 8 октября, 20.30, «Vitrifrigo Arena»
Положение команд: Наполи – 1-0, Венеция – 1-0, Тренто – 1-0, Виртус – 1-0, Милан – 1-0, Брешия – 1-0, Варезе – 1-0, Реджо-Эмилия – 1-0, Бриндизи – 0-1, Пистоя – 0-1, Виктория Либертас – 0-1, Тревизо – 0-1, Скафати – 0-1, Ваноли Кремона – 0-1, Дертона – 0-1, Динамо Сассари – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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