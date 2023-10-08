Чемпионат Италии. «Наполи» примет «Милан», «Виртус» – «Варезе» и другие матчи

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В воскресенье, 8 октября, пройдут 7 матчей регулярного чемпионата итальянской Серии А.

«Наполи» примет «Милан», «Виртус» – «Варезе».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Наполи – Милан
Дата проведения
8 октября, 13.00, «PalaEldo»
Онлайн матча

Реджо-Эмилия – Скафати
Дата проведения
8 октября, 17.30, «Palasport Bigi»
Онлайн матча

Пистоя – Тренто
Дата проведения
8 октября, 18.00, «PalaCarrara»
Онлайн матча

Ваноли Кремона – Динамо Сассари
Дата проведения
8 октября, 18.30, «Palasport Mario Radi»
Онлайн матча

Дертона – Бриндизи
Дата проведения
8 октября, 19.15, «Palasport Paolo Ferraris»
Онлайн матча

Дертона – Бриндизи
Дата проведения
8 октября, 19.15, «Palasport Paolo Ferraris»
Онлайн матча

Виктория Либертас – Рейер Венеция
Дата проведения
8 октября, 20.30, «Vitrifrigo Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Наполи – 1-0, Венеция – 1-0, Тренто – 1-0, Виртус – 1-0, Милан – 1-0, Брешия – 1-0, Варезе – 1-0, Реджо-Эмилия – 1-0, Бриндизи – 0-1, Пистоя – 0-1, Виктория Либертас – 0-1, Тревизо – 0-1, Скафати – 0-1, Ваноли Кремона – 0-1, Дертона – 0-1, Динамо Сассари – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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