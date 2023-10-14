Чемпионат Италии. «Милан» против «Реджо-Эмилии», «Венеция» примет «Кремону» и другие матчи

В субботу, 14 октября, пройдут четыре матча регулярного чемпионата итальянской Серии А.

«Милан» сыграет с «Реджо-Эмилией», « » примет «Кремону».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Виртус – 2-0, Реджо-Эмилия – 2-0, Наполи – 2-0, Брешия – 2-0, Венеция – 2-0, Тренто – 2-0, – 1-1, – 1-1, Варезе – 1-1, Дертона – 1-1, – 0-2, – 0-2, Тревизо – 0-2, Скафати – 0-2, Пистоя – 0-2, Динамо Сассари – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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