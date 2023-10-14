Чемпионат Италии. «Милан» против «Реджо-Эмилии», «Венеция» примет «Кремону» и другие матчи
В субботу, 14 октября, пройдут четыре матча регулярного чемпионата итальянской Серии А.
«Милан» сыграет с «Реджо-Эмилией», «Венеция» примет «Кремону».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 октября, 20.00, «Медиоланум Форум»
- Дата проведения
- 14 октября, 20.30, «Palasport Roberta Serradimigni»
- Дата проведения
- 14 октября, 21.15, «PalaPentassuglia»
- Дата проведения
- 14 октября, 21.30, «Palasport Taliercio»
Положение команд: Виртус – 2-0, Реджо-Эмилия – 2-0, Наполи – 2-0, Брешия – 2-0, Венеция – 2-0, Тренто – 2-0, Ваноли Кремона – 1-1, Милан – 1-1, Варезе – 1-1, Дертона – 1-1, Бриндизи – 0-2, Виктория Либертас – 0-2, Тревизо – 0-2, Скафати – 0-2, Пистоя – 0-2, Динамо Сассари – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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