Франк Ниликина выбыл на месяц с переломом ноги

Теги травмы Шарлотт НБА Франк Ниликина Баскетбол

Разыгрывающий «Шарлотт» Фрэнк Ниликина вылетел минимум на месяц после неудачной попытки лэй-апа в матче с «Бостоном», объявила организация.

Магнитно-резонансная томография, проведенная в пятницу, выявила у Ниликины несмещенный перелом большеберцовой кости левой ноги.

Француз будет повторно обследован через четыре недели.

Ниликина пропустил чемпионат мира-2023 из-за травмы.

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