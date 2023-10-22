Франк Ниликина выбыл на месяц с переломом ноги
Разыгрывающий «Шарлотт» Фрэнк Ниликина вылетел минимум на месяц после неудачной попытки лэй-апа в матче с «Бостоном», объявила организация.
Магнитно-резонансная томография, проведенная в пятницу, выявила у Ниликины несмещенный перелом большеберцовой кости левой ноги.
Француз будет повторно обследован через четыре недели.
Ниликина пропустил чемпионат мира-2023 из-за травмы.
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