ACB. «Барселона» сыграет с «Бильбао», «Тенерифе» встретится с «Реалом» и другие матчи

Теги результаты Баскония Уникаха Барселона Реал чемпионат Испании Валенсия Гранада Бильбао Манреса Сарагоса Тенерифе Баскетбол

В воскресенье, 22 октября, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут пять матчей.

«Барселона» сыграет с «Бильбао», «Тенерифе» встретится с «Реалом».

АСВ

Регулярный чемпионат

Барселона – Бильбао
Дата проведения
22 октября, 13.30, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

Тенерифе – Реал
Дата проведения
22 октября, 14.00, «Pabellon Insular Santiago Martin»
Онлайн матча

Гранада – Сарагоса
Дата проведения
22 октября, 18.00
Онлайн матча

Валенсия – Манреса
Дата проведения
22 октября, 18.00
Онлайн матча

Баскония – Уникаха
Дата проведения
22 октября, 19.30, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Реал – 5-0, Баскония – 4-1, Барселона – 4-1, Валенсия – 4-1, Бильбао – 4-1, Мурсия – 4-2, Манреса – 3-2,  Жирона – 3-3, Андорра – 3-3, Обрадойро – 3-3, Ховентуд – 3-3, Уникаха – 2-3, Тенерифе – 2-3, Гран-Канария – 2-4, Сарагоса – 1-4, Паленсия – 1-5, Бреоган – 1-5, Гранада – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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