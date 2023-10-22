ACB. «Барселона» сыграет с «Бильбао», «Тенерифе» встретится с «Реалом» и другие матчи

В воскресенье, 22 октября, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут пять матчей.

«Барселона» сыграет с « », «Тенерифе» встретится с « ».

АСВ

Регулярный чемпионат

Тенерифе – Реал Дата проведения 22 октября, 14.00, «Pabellon Insular Santiago Martin» Онлайн матча

Положение команд: Реал – 5-0, – 4-1, – 4-1, – 4-1, Бильбао – 4-1, Мурсия – 4-2, Манреса – 3-2, Жирона – 3-3, Андорра – 3-3, Обрадойро – 3-3, Ховентуд – 3-3, Уникаха – 2-3, Тенерифе – 2-3, – 2-4, Сарагоса – 1-4, Паленсия – 1-5, Бреоган – 1-5, Гранада – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Самые дорогие игроки НБА в новом сезоне

Reebok возвращается в баскетбол. Их главное достижение в НБА – благодаря пожизненному контракту Айверсон еще не умер с голоду