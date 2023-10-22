ACB. «Барселона» сыграет с «Бильбао», «Тенерифе» встретится с «Реалом» и другие матчи
В воскресенье, 22 октября, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут пять матчей.
«Барселона» сыграет с «Бильбао», «Тенерифе» встретится с «Реалом».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 октября, 13.30, «Палау Блауграна»
- Дата проведения
- 22 октября, 14.00, «Pabellon Insular Santiago Martin»
- Дата проведения
- 22 октября, 18.00
- Дата проведения
- 22 октября, 18.00
- Дата проведения
- 22 октября, 19.30, «Фернандо Буэса Арена»
Положение команд: Реал – 5-0, Баскония – 4-1, Барселона – 4-1, Валенсия – 4-1, Бильбао – 4-1, Мурсия – 4-2, Манреса – 3-2, Жирона – 3-3, Андорра – 3-3, Обрадойро – 3-3, Ховентуд – 3-3, Уникаха – 2-3, Тенерифе – 2-3, Гран-Канария – 2-4, Сарагоса – 1-4, Паленсия – 1-5, Бреоган – 1-5, Гранада – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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