ACB. «Ховентуд» – «Андорра», «Мурсия» сыграет с «Гран-Канарией» и другие матчи

Теги результаты Ховентуд Гран-Канария чемпионат Испании Жирона Мурсия Бреоган Обрадойро Андорра Паленсия Баскетбол

В субботу, 21 октября, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут четыре матча.

«Ховентуд» примет «Андорру», «Мурсия» сыграет с «Гран-Канарией».

АСВ

Регулярный чемпионат

Ховентуд – Андорра
Дата проведения
21 октября, 19.00, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
Онлайн матча

Паленсия – Бреоган
Дата проведения
21 октября, 19.00, «Pabellón Municipal de Palencia»
Онлайн матча

Мурсия – Гран-Канария
Дата проведения
21 октября, 21.45, «Palacio Municipal De Deportes»
Онлайн матча

Обрадойро – Жирона
Дата проведения
21 октября, 21.45, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar»
Онлайн матча

Положение команд: Реал – 5-0, Баскония – 4-1, Барселона – 4-1, Валенсия – 4-1, Бильбао – 4-1, Жирона – 3-2, Мурсия – 3-2, Манреса – 3-2, Ховентуд – 3-2, Уникаха – 2-3, Обрадойро – 2-3, Андорра – 2-3, Тенерифе – 2-3, Гран-Канария – 2-3, Бреоган – 1-4, Сарагоса – 1-4, Гранада – 0-5, Паленсия – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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