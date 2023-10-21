ACB. «Ховентуд» – «Андорра», «Мурсия» сыграет с «Гран-Канарией» и другие матчи
В субботу, 21 октября, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут четыре матча.
«Ховентуд» примет «Андорру», «Мурсия» сыграет с «Гран-Канарией».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 октября, 19.00, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
- Дата проведения
- 21 октября, 19.00, «Pabellón Municipal de Palencia»
- Дата проведения
- 21 октября, 21.45, «Palacio Municipal De Deportes»
- Дата проведения
- 21 октября, 21.45, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar»
Положение команд: Реал – 5-0, Баскония – 4-1, Барселона – 4-1, Валенсия – 4-1, Бильбао – 4-1, Жирона – 3-2, Мурсия – 3-2, Манреса – 3-2, Ховентуд – 3-2, Уникаха – 2-3, Обрадойро – 2-3, Андорра – 2-3, Тенерифе – 2-3, Гран-Канария – 2-3, Бреоган – 1-4, Сарагоса – 1-4, Гранада – 0-5, Паленсия – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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