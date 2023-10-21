ACB. «Ховентуд» – «Андорра», «Мурсия» сыграет с «Гран-Канарией» и другие матчи

В субботу, 21 октября, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут четыре матча.

« » примет «Андорру», « » сыграет с «Гран-Канарией».

АСВ

Регулярный чемпионат

Ховентуд – Андорра Дата проведения 21 октября, 19.00, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona» Онлайн матча

Паленсия – Бреоган Дата проведения 21 октября, 19.00, «Pabellón Municipal de Palencia» Онлайн матча

Обрадойро – Жирона Дата проведения 21 октября, 21.45, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar» Онлайн матча

Положение команд: Реал – 5-0, Баскония – 4-1, Барселона – 4-1, Валенсия – 4-1, Бильбао – 4-1, – 3-2, Мурсия – 3-2, Манреса – 3-2, Ховентуд – 3-2, Уникаха – 2-3, Обрадойро – 2-3, – 2-3, Тенерифе – 2-3, – 2-3, Бреоган – 1-4, Сарагоса – 1-4, Гранада – 0-5, Паленсия – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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