ACB. «Обрадойро» встретится с «Сарагосой»

Теги результаты чемпионат Испании Сарагоса Обрадойро Баскетбол

В среду, 11 октября, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB «Обрадойро» дома встретится с «Сарагосой».

АСВ

Регулярный чемпионат

Обрадойро – Сарагоса
Дата проведения
11 октября, 21.00, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar»
Онлайн матча

Положение команд: Реал – 4-0, Жирона – 3-1, Барселона – 3-1, Мурсия – 3-1, Ховентуд – 3-1, Бильбао – 3-1, Валенсия – 3-1, Баскония – 3-1, Манреса – 2-2, Гран-Канария – 2-2, Обрадойро – 1-2, Сарагоса – 1-2, Бреоган – 1-2, Уникаха – 1-3, Андорра – 1-3, Тенерифе – 0-3, Гранада – 0-4, Паленсия – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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