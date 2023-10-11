ACB. «Обрадойро» встретится с «Сарагосой»
В среду, 11 октября, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB «Обрадойро» дома встретится с «Сарагосой».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 октября, 21.00, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar»
Положение команд: Реал – 4-0, Жирона – 3-1, Барселона – 3-1, Мурсия – 3-1, Ховентуд – 3-1, Бильбао – 3-1, Валенсия – 3-1, Баскония – 3-1, Манреса – 2-2, Гран-Канария – 2-2, Обрадойро – 1-2, Сарагоса – 1-2, Бреоган – 1-2, Уникаха – 1-3, Андорра – 1-3, Тенерифе – 0-3, Гранада – 0-4, Паленсия – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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