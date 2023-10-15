Чемпионат Турции. «Петким Спор» сыграет с «Галатасараем», «Фенербахче» – с «Бахчешехиром»
В воскресенье, 15 октября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.
«Петким Спор» сыграет с «Галатасараем», «Фенербахче» – с «Бахчешехиром».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 октября, 13.00, «Ankara Arena»
- Тюрк Телеком
- Сайбир (12), Адамс (11), Уоллес (11), Улубай (6), Инок (4) – старт; Палмер (15), Шав (1), Ягмур (0), Макдаффи (0), Акьель (0).
- Дата проведения
- 15 октября, 15.30, «Enka Sport Hall»
- Дата проведения
- 15 октября, 18.00, «Улкер Спортс Арена»
Положение команд: Анадолу Эфес – 3-0, Галатасарай – 2-0, Маниса – 2-1, Дарушафака – 2-1, Тофаш – 2-1, Бурсаспор – 2-1, Фенербахче – 1-1, Петким Спор – 1-1, Тюрк Телеком – 1-1, Бахчешехир – 1-1, Каршияка – 1-2, Бешикташ – 1-2, Бююкчекмедже – 1-2, Самсунспор – 1-2, Бодрумспор – 0-2, Меркезефенди – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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