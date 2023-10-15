Чемпионат Турции. «Петким Спор» сыграет с «Галатасараем», «Фенербахче» – с «Бахчешехиром»

Теги результаты Фенербахче чемпионат Турции Тюрк Телеком Галатасарай Бахчешехир Петким Спор Бодрумспор Баскетбол

В воскресенье, 15 октября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.

«Петким Спор» сыграет с «Галатасараем», «Фенербахче» – с «Бахчешехиром».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Тюрк Телеком – Бодрумспор 60:44 (4 четверть)
Дата проведения
15 октября, 13.00, «Ankara Arena»
Онлайн матча
Тюрк Телеком
Сайбир (12), Адамс (11), Уоллес (11), Улубай (6), Инок (4) – старт; Палмер (15), Шав (1), Ягмур (0), Макдаффи (0), Акьель (0).
Бодрумспор
Артис (10), Мур (7), Алибегович (6), Джонсон (2), Огют (0) – старт; Düverioğlu (12), Уоррен (7), Джантитиз (0), Хавса (0), Япар (0).

Петким Спор – Галатасарай
Дата проведения
15 октября, 15.30, «Enka Sport Hall»
Онлайн матча

Фенербахче – Бахчешехир
Дата проведения
15 октября, 18.00, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес – 3-0, Галатасарай – 2-0, Маниса – 2-1, Дарушафака – 2-1, Тофаш – 2-1, Бурсаспор – 2-1, Фенербахче – 1-1, Петким Спор – 1-1, Тюрк Телеком – 1-1, Бахчешехир – 1-1, Каршияка – 1-2, Бешикташ – 1-2, Бююкчекмедже – 1-2, Самсунспор – 1-2, Бодрумспор – 0-2, Меркезефенди – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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