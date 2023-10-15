Чемпионат Турции. «Петким Спор» сыграет с «Галатасараем», «Фенербахче» – с «Бахчешехиром»

В воскресенье, 15 октября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.

« » сыграет с « », «Фенербахче» – с « ».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Анадолу Эфес – 3-0, Галатасарай – 2-0, Маниса – 2-1, Дарушафака – 2-1, Тофаш – 2-1, Бурсаспор – 2-1, – 1-1, Петким Спор – 1-1, – 1-1, Бахчешехир – 1-1, – 1-2, Бешикташ – 1-2, Бююкчекмедже – 1-2, Самсунспор – 1-2, Бодрумспор – 0-2, Меркезефенди – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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