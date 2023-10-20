Чемпионат Турции. «Самсунспор» примет «Петким Спор»
В пятницу, 20 октября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Самсунспор» примет «Петким Спор».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 октября, 18.00, «İlkadım Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu»
Положение команд: Анадолу Эфес – 3-0, Фенербахче – 2-1, Галатасарай – 2-1, Маниса – 2-1, Дарушафака – 2-1, Тофаш – 2-1, Бурсаспор – 2-1, Тюрк Телеком – 2-1, Петким Спор – 2-1, Бахчешехир – 1-2, Каршияка – 1-2, Бешикташ – 1-2, Бююкчекмедже – 1-2, Самсунспор – 1-2, Бодрумспор – 0-3, Меркезефенди – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Самые дорогие игроки НБА в новом сезоне
Reebok возвращается в баскетбол. Их главное достижение в НБА – благодаря пожизненному контракту Айверсон еще не умер с голоду
Клэй Томпсон собрался играть за Багамы. Это маловероятно, но у них и без него суперкоманда
Комментарии