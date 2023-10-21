Чемпионат Турции. «Бодрумспор» – «Дарушафака», «Каршияка» – «Тюрк Телеком»
В субботу, 21 октября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся три встречи.
«Бодрумспор» сыграет с «Дарушафакой», «Каршияка» примет «Тюрк Телеком».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 октября, 13.00, «Muğla Menteşe Kapalı Spor Salonu»
- Дата проведения
- 21 октября, 15.30, «Besiktas Akatlar Arena»
- Дата проведения
- 21 октября, 18.00, «Каршияка Арена»
Положение команд: Анадолу Эфес – 3-0, Петким Спор – 3-1, Фенербахче – 2-1, Галатасарай – 2-1, Маниса – 2-1, Дарушафака – 2-1, Тофаш – 2-1, Бурсаспор – 2-1, Тюрк Телеком – 2-1, Бахчешехир – 1-2, Каршияка – 1-2, Бешикташ – 1-2, Бююкчекмедже – 1-2, Самсунспор – 1-3, Бодрумспор – 0-3, Меркезефенди – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Самые дорогие игроки НБА в новом сезоне
Reebok возвращается в баскетбол. Их главное достижение в НБА – благодаря пожизненному контракту Айверсон еще не умер с голоду
Комментарии