Чемпионат Турции. «Бодрумспор» – «Дарушафака», «Каршияка» – «Тюрк Телеком»

Теги результаты Бешикташ чемпионат Турции Тюрк Телеком Каршияка Дарушафака Меркезефенди Бодрумспор Баскетбол

В субботу, 21 октября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся три встречи.

«Бодрумспор» сыграет с «Дарушафакой», «Каршияка» примет «Тюрк Телеком».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Бодрумспор – Дарушафака
Дата проведения
21 октября, 13.00, «Muğla Menteşe Kapalı Spor Salonu»
Онлайн матча

Бешикташ – Меркезефенди
Дата проведения
21 октября, 15.30, «Besiktas Akatlar Arena»
Онлайн матча

Каршияка – Тюрк Телеком
Дата проведения
21 октября, 18.00, «Каршияка Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес – 3-0, Петким Спор – 3-1, Фенербахче – 2-1, Галатасарай – 2-1, Маниса – 2-1, Дарушафака – 2-1, Тофаш – 2-1, Бурсаспор – 2-1, Тюрк Телеком – 2-1, Бахчешехир – 1-2, Каршияка – 1-2, Бешикташ – 1-2, Бююкчекмедже – 1-2, Самсунспор – 1-3, Бодрумспор – 0-3, Меркезефенди – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Самые дорогие игроки НБА в новом сезоне

Reebok возвращается в баскетбол. Их главное достижение в НБА – благодаря пожизненному контракту Айверсон еще не умер с голоду

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий