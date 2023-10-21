Чемпионат Турции. «Бодрумспор» – «Дарушафака», «Каршияка» – «Тюрк Телеком»

В субботу, 21 октября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся три встречи.

«Бодрумспор» сыграет с «Дарушафакой», «Каршияка» примет « ».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Бодрумспор – Дарушафака Дата проведения 21 октября, 13.00, «Muğla Menteşe Kapalı Spor Salonu» Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес – 3-0, Петким Спор – 3-1, Фенербахче – 2-1, Галатасарай – 2-1, Маниса – 2-1, – 2-1, Тофаш – 2-1, Бурсаспор – 2-1, Тюрк Телеком – 2-1, Бахчешехир – 1-2, – 1-2, – 1-2, Бююкчекмедже – 1-2, Самсунспор – 1-3, Бодрумспор – 0-3, Меркезефенди – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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