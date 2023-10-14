Чемпионат Турции. «Бурсаспор» – «Бешикташ», «Анадолу Эфес» встретится с «Каршиякой» и другие матчи

Теги результаты Анадолу Эфес Бешикташ чемпионат Турции Каршияка Дарушафака Бурсаспор Бююкчекмедже Маниса Самсунспор Баскетбол

В субботу, 14 октября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся четыре матча.

«Бурсаспор» примет «Бешикташ», «Анадолу Эфес» дома встретится с «Каршиякой».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Маниса – Самсунспор
Дата проведения
14 октября, 13.00, «Muradiye Spor Salonu»
Онлайн матча

Дарушафака – Бююкчекмедже
Дата проведения
14 октября, 15.30, «Darüşşafaka Ayhan Şahenk S.S.»
Онлайн матча

Бурсаспор – Бешикташ
Дата проведения
14 октября, 18.00, «Tofaş Spor Salonu»
Онлайн матча

Анадолу Эфес – Каршияка
Дата проведения
14 октября, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес – 2-0, Галатасарай – 2-0, Тофаш – 2-1, Фенербахче – 1-1, Бешикташ – 1-1,  Маниса – 1-1, Дарушафака – 1-1, Петким Спор – 1-1, Тюрк Телеком – 1-1, Самсунспор – 1-1, Бахчешехир – 1-1, Бурсаспор – 1-1, Бююкчекмедже – 1-1,  Каршияка – 1-1, Бодрумспор – 0-2, Меркезефенди – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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