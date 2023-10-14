Чемпионат Турции. «Бурсаспор» – «Бешикташ», «Анадолу Эфес» встретится с «Каршиякой» и другие матчи
В субботу, 14 октября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся четыре матча.
«Бурсаспор» примет «Бешикташ», «Анадолу Эфес» дома встретится с «Каршиякой».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 октября, 13.00, «Muradiye Spor Salonu»
- Дата проведения
- 14 октября, 15.30, «Darüşşafaka Ayhan Şahenk S.S.»
- Дата проведения
- 14 октября, 18.00, «Tofaş Spor Salonu»
- Дата проведения
- 14 октября, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Положение команд: Анадолу Эфес – 2-0, Галатасарай – 2-0, Тофаш – 2-1, Фенербахче – 1-1, Бешикташ – 1-1, Маниса – 1-1, Дарушафака – 1-1, Петким Спор – 1-1, Тюрк Телеком – 1-1, Самсунспор – 1-1, Бахчешехир – 1-1, Бурсаспор – 1-1, Бююкчекмедже – 1-1, Каршияка – 1-1, Бодрумспор – 0-2, Меркезефенди – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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