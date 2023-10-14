Чемпионат Турции. «Бурсаспор» – «Бешикташ», «Анадолу Эфес» встретится с «Каршиякой» и другие матчи

В субботу, 14 октября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся четыре матча.

«Бурсаспор» примет «Бешикташ», « » дома встретится с «Каршиякой».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Дарушафака – Бююкчекмедже Дата проведения 14 октября, 15.30, «Darüşşafaka Ayhan Şahenk S.S.» Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес – 2-0, Галатасарай – 2-0, Тофаш – 2-1, Фенербахче – 1-1, – 1-1, Маниса – 1-1, – 1-1, Петким Спор – 1-1, Тюрк Телеком – 1-1, Самсунспор – 1-1, Бахчешехир – 1-1, – 1-1, Бююкчекмедже – 1-1, – 1-1, Бодрумспор – 0-2, Меркезефенди – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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