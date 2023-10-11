Главный тренер «Лейкерс» хочет, чтобы звездный форвард команды совершал по 6 дальних бросков за матч.

«Знаю, что Энтони этого не сделает, но, возможно, он меня все же удивит – я просил у него совершать по шесть трехочковых попыток за игру. По крайней мере, три за половину. Я бы не стал навязывать ему такое, если бы не думал, что он на это способен», – отметил Хэм.

В двух предсезонных матчах против «Голден Стэйт» и «Бруклина» Дэвис выдавал по 3 из 6 из-за дуги за 27 минут игрового времени.

В трех последних сезонах Энтони совершал в среднем по 1,3 попытки из-за дуги за игру. Максимальный результат – 3,5 попытки в сезоне-19/20, когда он дебютировал в составе «озерников».

Из «больших» в чаще из-за дуги бросают лишь (8,3 попытки) и (7,7).

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?