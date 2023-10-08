Дарвин Хэм: «Больше всего меня радует радость на лице Энтони Дэвиса во время игры. Он весь сияет»

Главный тренер « » на пресс-конференции после поражения от «Голден Стэйт» (108:125) в предсезонном матче высказался о прекрасном настроении центрового .

«Больше всего меня радует радость на лице Энтони Дэвиса во время игры. Он весь сияет. Его тело чувствует себя в порядке. Он чувствует себя в порядке.

Эй-Ди много работал этим летом. Он голоден, как никогда – и он, и . И это отражается на всей нашей команде», – сказал Хэм.

Дэвис отметился 15 очками и 5 подборами за 13 минут на паркете.

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