Дарвин Хэм: «Больше всего меня радует радость на лице Энтони Дэвиса во время игры. Он весь сияет»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Энтони Дэвис Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм на пресс-конференции после поражения от «Голден Стэйт» (108:125) в предсезонном матче высказался о прекрасном настроении центрового Энтони Дэвиса.

«Больше всего меня радует радость на лице Энтони Дэвиса во время игры. Он весь сияет. Его тело чувствует себя в порядке. Он чувствует себя в порядке.

Эй-Ди много работал этим летом. Он голоден, как никогда – и он, и Леброн. И это отражается на всей нашей команде», – сказал Хэм.

Дэвис отметился 15 очками и 5 подборами за 13 минут на паркете.

Подписание Дарио Шарича решает одну из главных дилемм «Уорриорс»

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?

Йокич или Эмбиид? Яннис или Леброн? Карри или Дончич? Давайте вместе определим топ-50 звезд НБА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий