Дарвин Хэм: «Больше всего меня радует радость на лице Энтони Дэвиса во время игры. Он весь сияет»
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм на пресс-конференции после поражения от «Голден Стэйт» (108:125) в предсезонном матче высказался о прекрасном настроении центрового Энтони Дэвиса.
«Больше всего меня радует радость на лице Энтони Дэвиса во время игры. Он весь сияет. Его тело чувствует себя в порядке. Он чувствует себя в порядке.
Эй-Ди много работал этим летом. Он голоден, как никогда – и он, и Леброн. И это отражается на всей нашей команде», – сказал Хэм.
Дэвис отметился 15 очками и 5 подборами за 13 минут на паркете.
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