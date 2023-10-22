«Портленд» отчислил Кевина Нокса, подписал Иша Уэйнрайта

« » расстался с легким форвардом (24 года, 206 см), сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Блэйзерс» подписали новый контракт с Ноксом в сентябре.

Бывший форвард « » Иш Уэйнрайт (29 лет, 198 см) продолжит карьеру в команде из Орегона, добавляет Чарания.

«Блэйзерс» заключили соглашение с Уэйнрайтом как со свободным агентом.

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