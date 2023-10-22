«Портленд» отчислил Кевина Нокса, подписал Иша Уэйнрайта
«Портленд» расстался с легким форвардом Кевином Ноксом (24 года, 206 см), сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
«Блэйзерс» подписали новый контракт с Ноксом в сентябре.
Бывший форвард «Финикса» Иш Уэйнрайт (29 лет, 198 см) продолжит карьеру в команде из Орегона, добавляет Чарания.
«Блэйзерс» заключили соглашение с Уэйнрайтом как со свободным агентом.
Самые дорогие игроки НБА в новом сезоне
Reebok возвращается в баскетбол. Их главное достижение в НБА – благодаря пожизненному контракту Айверсон еще не умер с голоду
Клэй Томпсон собрался играть за Багамы. Это маловероятно, но у них и без него суперкоманда
Комментарии