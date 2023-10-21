«Никс» подписали двусторонние контракты с Чарли Брауном и Джейкобом Топпином

«Нью-Йорк» преобразовал негарантированные контракты с защитником Чарли Брауном (25 лет, 198 см) и форвардом Джейкобом Топпином (23 года, 206 см) в двусторонние контракты.

Браун в Летней лиге этого года набирал за «Никс» 19,8 очка, 6,3 подбора и 2,0 передачи в среднем за игру.

Топпин не был выбран на драфте этого года. Бывший игрок университета Кентукки приходится младшим братом бывшему форварду «Никс» Оби Топпину, который этим летом перешел в «Индиану».

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