«Лейкерс» расстались с Куинндэри Уизерспуном через день после подписания контракта

« » выставили защитника (27 лет, 191 см) на рынок отказов всего через день после подписания контракта с игроком.

Уизерспун набирал в среднем 15,5 очка (52% с игры и 40% из-за дуги) в двух предсезонных матчах НБА в составе израильского клуба «Маккаби Раанана».

В НБА Куинндэри последний раз играл в сезоне-21/22 за «Голден Стэйт». Тогда он стал чемпионом лиги.

Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но его позиции в лиге от этого не слабее