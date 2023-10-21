«Лейкерс» расстались с Куинндэри Уизерспуном через день после подписания контракта
«Лейкерс» выставили защитника Куинндэри Уизерспуна (27 лет, 191 см) на рынок отказов всего через день после подписания контракта с игроком.
Уизерспун набирал в среднем 15,5 очка (52% с игры и 40% из-за дуги) в двух предсезонных матчах НБА в составе израильского клуба «Маккаби Раанана».
В НБА Куинндэри последний раз играл в сезоне-21/22 за «Голден Стэйт». Тогда он стал чемпионом лиги.
Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но его позиции в лиге от этого не слабее
Комментарии