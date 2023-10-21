«Лейкерс» расстались с Куинндэри Уизерспуном через день после подписания контракта

Теги переходы Лейкерс НБА Куинндэри Уизерспун Баскетбол

«Лейкерс» выставили защитника Куинндэри Уизерспуна (27 лет, 191 см) на рынок отказов всего через день после подписания контракта с игроком.

Уизерспун набирал в среднем 15,5 очка (52% с игры и 40% из-за дуги) в двух предсезонных матчах НБА в составе израильского клуба «Маккаби Раанана».

В НБА Куинндэри последний раз играл в сезоне-21/22 за «Голден Стэйт». Тогда он стал чемпионом лиги.

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