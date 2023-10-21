Крис Пол обменялся майками с Вембаньямой и встал на носочки во время совместного фотографирования

Теги светская хроника Голден Стэйт Крис Пол Сан-Антонио НБА фото Виктор Вембаньяма Баскетбол

«Голден Стэйт» в пятницу уступил «Сан-Антонио» в предсезонном матче – 117:122.

После игры ветеран «Уорриорз» Крис Пол обменялся майками с новичком техасцев Виктором Вембаньямой.

Во время совместного фотографирования с 222-сантиметровым французом Пол встал на носочки.

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Фото: Шайна Рубин

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6 комментариев

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Cash_flow
Ответ ID89
Комплексы Крыса
Даже по одному этому фото понятно, что мужики на чилле и просто веселятся) Тебе бы тоже не мешало расслабиться, всяко лучше, чем лить негатив в комментах
+8
0
+8
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Cubs-V
У Пола теперь есть платье.
+7
0
+7
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kolyan#15
Ответ Макгрэди номер 1
Комментарий скрыт
Вроде весна давно прошла
+2
0
+2
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