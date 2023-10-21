« » в пятницу уступил « » в предсезонном матче – 117:122.

После игры ветеран «Уорриорз» обменялся майками с новичком техасцев .

Во время совместного фотографирования с 222-сантиметровым французом Пол встал на носочки.

Самые дорогие игроки НБА в новом сезоне

Reebok возвращается в баскетбол. Их главное достижение в НБА – благодаря пожизненному контракту Айверсон еще не умер с голоду

Фото: Шайна Рубин