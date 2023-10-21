Крис Пол обменялся майками с Вембаньямой и встал на носочки во время совместного фотографирования
«Голден Стэйт» в пятницу уступил «Сан-Антонио» в предсезонном матче – 117:122.
После игры ветеран «Уорриорз» Крис Пол обменялся майками с новичком техасцев Виктором Вембаньямой.
Во время совместного фотографирования с 222-сантиметровым французом Пол встал на носочки.
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Фото: Шайна Рубин
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