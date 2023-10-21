Первый номер драфта-2023 помог « » добиться победы в последнем предсезонном матче против « » (122:117).

Вембаньяма набрал 19 очков, 4 подбора, 1 передачу, 1 перехват и 5 блок-шотов.

За 21 минуту француз реализовал 8 из 19 с игры, включая 2 из 7 из-за дуги.

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