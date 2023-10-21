Виктор Вембаньяма набрал 19 очков и 5 блок-шотов в предсезонном матче с «Уорриорз»
Первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма помог «Сан-Антонио» добиться победы в последнем предсезонном матче против «Голден Стэйт» (122:117).
Вембаньяма набрал 19 очков, 4 подбора, 1 передачу, 1 перехват и 5 блок-шотов.
За 21 минуту француз реализовал 8 из 19 с игры, включая 2 из 7 из-за дуги.
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