Виктор Вембаньяма набрал 19 очков и 5 блок-шотов в предсезонном матче с «Уорриорз»

Теги предсезонные матчи Голден Стэйт Сан-Антонио НБА видео Виктор Вембаньяма Баскетбол

Первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма помог «Сан-Антонио» добиться победы в последнем предсезонном матче против «Голден Стэйт» (122:117).

Вембаньяма набрал 19 очков, 4 подбора, 1 передачу, 1 перехват и 5 блок-шотов.

За 21 минуту француз реализовал 8 из 19 с игры, включая 2 из 7 из-за дуги.

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6 комментариев

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Roman Roman
а он ничё так...
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Вадим Ермаков
Блоки просто отпад.
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Адмирал МакКряк
Да, против такого и не популяешь спокойно. Абы без травм обошёлся - больно уж интересно, в кого вырастет
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hodor 12
М-да... Красавелло, ничего не скажешь. Теперь, что бы через него трёху забить это надо со своей половины кидать...))))
+2
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Чудинов Дмитрий
это выглядит даже не честно ))
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albert_lucky
Он выглядит как динозавр, против которого невозможно отзащищаться.
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