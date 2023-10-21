Никола Милутинов – самый ценный игрок 4-го раунда Евролиги

Центровой « » признан MVP 4-го раунда регулярного чемпионата .

Милутинов помог команде вернуться после «-14» в матче с « » и победить в овертайме со счетом 98:94.

Милутинов набрал 16 очков, реализовав рекордные в карьере 12 штрафных бросков при 14 попытках. В активе Николы также 7 подборов, 2 передачи и 30 баллов в рейтинге эффективности, что является лучшим показателем в туре среди всех игроков.

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