Кеньон Мартин: «Лука в четверке лучших игроков НБА от ESPN, но даже не является лучшим в своей команде»
Бывший игрок НБА Кеньон Мартин в эфире шоу Gil’s Arena не согласился с ESPN, поставившим лидера «Далласа» Луку Дончича на 4-ю строчку в рейтинге лучших игроков НБА.
«Лука у себя в команде-то лучший игрок?» – спросил Мартин.
В студии тишина. Гилберт Аренас тоже промолчал.
«Понятно. Он в четверке лучших игроков НБА, претендует на MVP, но не является лучшим игроком своей команды», – сказал Мартин после паузы.
«Вот так и мыслят люди, которые по-настоящему связаны с баскетболом (показывает на себя и Аренаса). Если твои циферки ни во что не выливаются, это просто статистика», – добавил Мартин.
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Помнится Кеньон Джереми Лину предъявы за причёску кидал - у тебя нет африканских корней, значит, ты не имеешь права носить дреды. Но тот его знатно на место поставил, просто указав на татуху с иероглифами у самого Мартина.
Так вот MJ сказал скамейке:" Передайте этому гребаному Кеньону Мартину,чтобы больше не трепал своим языком.И если травмирован,то пусть лучше вообще не выходит на площадку".
Лука больше забивает, больше ассистит, больше подбирает.
Лука не так давно в финале конференции играл, вынес Букера перед этим. Проиграл чемпионским ГСВ. Вторым лучшим игроком у него был Порзи. Кайри в том же плей-оффе вылетел всухую в первом же раунде от Бостона, имея в команде Дюранта.
Нечего тут обсуждать.