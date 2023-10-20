Бывший игрок НБА Кеньон Мартин в эфире шоу Gil’s Arena не согласился с ESPN, поставившим лидера « » на 4-ю строчку в рейтинге лучших игроков НБА.

«Лука у себя в команде-то лучший игрок?» – спросил Мартин.

В студии тишина. тоже промолчал.

«Понятно. Он в четверке лучших игроков НБА, претендует на MVP, но не является лучшим игроком своей команды», – сказал Мартин после паузы.

«Вот так и мыслят люди, которые по-настоящему связаны с баскетболом (показывает на себя и Аренаса). Если твои циферки ни во что не выливаются, это просто статистика», – добавил Мартин.

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