Кеньон Мартин: «Лука в четверке лучших игроков НБА от ESPN, но даже не является лучшим в своей команде»

Теги Даллас Кеньон Мартин НБА Гилберт Аренас Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Бывший игрок НБА Кеньон Мартин в эфире шоу Gil’s Arena не согласился с ESPN, поставившим лидера «Далласа» Луку Дончича на 4-ю строчку в рейтинге лучших игроков НБА.

«Лука у себя в команде-то лучший игрок?» – спросил Мартин.

В студии тишина. Гилберт Аренас тоже промолчал.

«Понятно. Он в четверке лучших игроков НБА, претендует на MVP, но не является лучшим игроком своей команды», – сказал Мартин после паузы.

«Вот так и мыслят люди, которые по-настоящему связаны с баскетболом (показывает на себя и Аренаса). Если твои циферки ни во что не выливаются, это просто статистика», – добавил Мартин.

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18 комментариев

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Андрей 13
в во что выливается красивая игра ирвинга? разве ирвин показывал что то подобное в бостоне или кливленде, что делал дончич в далласе в плей-офф. тут расизм, очевидно.
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FS19
Глупость какая-то
+13
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+12
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noke
Что там за студия-то? Травокурня?
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mephist13
Кеньон известный расист. Не думаю, что есть другая причина сказать, что Дончич уровнем ниже Ирвинга.

Помнится Кеньон Джереми Лину предъявы за причёску кидал - у тебя нет африканских корней, значит, ты не имеешь права носить дреды. Но тот его знатно на место поставил, просто указав на татуху с иероглифами у самого Мартина.
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Василий Потемкин
Что-то сразу вспоминаются слова Его Воздушества в адрес скамейки "Нетс" после матча "Вашингтон"-"Нетс".Дело было 31 декабря 2001 года.Кеньон Мартин подошел к Джордану и сказал,что будет его держать,поскольку у него болит спина и держать старика гораздо легче.Эти слова вызвали полное непонимание величайшего- в итоге MJ навалил через Мартина 45 очков(10 подборов+7 передач+3 перехвата),а "Вашингтон" разгромил "Нетс" со счетом 98-76.
Так вот MJ сказал скамейке:" Передайте этому гребаному Кеньону Мартину,чтобы больше не трепал своим языком.И если травмирован,то пусть лучше вообще не выходит на площадку".
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Jerry Rodrogha
Ответ Light Yagami
Кайри – это лучший айзо в лиге, как минимум. Данчич чем может похвастать?
Сколько раз Кайри хотя бы выходил в плей-офф в качестве первой звезды?
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NikolayOss
За последние 4 сезона Лука сыграл 258 игр, Кайри 163.
Лука больше забивает, больше ассистит, больше подбирает.
Лука не так давно в финале конференции играл, вынес Букера перед этим. Проиграл чемпионским ГСВ. Вторым лучшим игроком у него был Порзи. Кайри в том же плей-оффе вылетел всухую в первом же раунде от Бостона, имея в команде Дюранта.
Нечего тут обсуждать.
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LamerOK
Ответ Light Yagami
Кайри – это лучший айзо в лиге, как минимум. Данчич чем может похвастать?
Тем что до прихода Ирвинга команда шла 4й - 6й, после прихода они выбирали 10ми.
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mastadon
Согласен, после перехода Экзама Лука больше не является лучшим игроком команды
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Caracalla
Ахахаха но при этом на пустую статку Уэстбрика этот чел рьяно наяривает
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banderos
Ответ Jerry Rodrogha
Сколько раз Кайри хотя бы выходил в плей-офф в качестве первой звезды?
Он баскетбол смотрит своими глазами, а не циферки эти ваши считает. На самом деле, там всё плохо.
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тн
ну во-первых да, лучший. А во- вторых Кайри в лучшей форме топ 10 НБА, плохо только что они дублируют друг друга
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dato akhaladze
Этому больше не наливать.
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Vals
Скажите ему, что Дирк уже закончил.
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Misha_Sapunov
Ответ Light Yagami
Кайри – это лучший айзо в лиге, как минимум. Данчич чем может похвастать?
есть статы, подтверждающие это?
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