Остин Ривз считает, что должен занимать более высокую позицию в рейтинге ESPN. Он расположен на 66-м месте
Форвард «Лейкерс» Остин Ривз считает, что должен занимать более высокую позицию в рейтинге ESPN лучших игроков НБА перед стартом сезона.
Ривз расположен на 66-м месте. Он не комментировал тему публично, но старший брат баскетболиста Спенсер Ривз рассказал о его реакции.
«Могу сказать уверенно, сам он никогда не выйдет и не произнесет такое, но он бы посмотрел на этот список с мыслью «На самом деле я должен быть выше 66-го места», – рассказал Спенсер Ривз.
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