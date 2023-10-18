Форвард « » считает, что должен занимать более высокую позицию в рейтинге лучших игроков перед стартом сезона.

Ривз расположен на 66-м месте. Он не комментировал тему публично, но старший брат баскетболиста Спенсер Ривз рассказал о его реакции.

«Могу сказать уверенно, сам он никогда не выйдет и не произнесет такое, но он бы посмотрел на этот список с мыслью «На самом деле я должен быть выше 66-го места», – рассказал Спенсер Ривз.

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