Перенесенный матч Лиги ВТБ «Нижний Новгород» – УНИКС пройдет 29 декабря
Перенесенный матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Нижним Новгородом» и УНИКСом состоится 29 декабря.
Встреча пройдет на паркете нижегородской команды.
Изначально игра 2-го тура должна была пройти 5 октября в Нижнем Новгороде, однако ее перенесли из‑за вспышки болезни в УНИКСе. Клуб предоставил в лигу необходимые подтверждающие медицинские документы.
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