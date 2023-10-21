Перенесенный матч Лиги ВТБ «Нижний Новгород» – УНИКС пройдет 29 декабря

Перенесенный матч регулярного чемпионата лиги ВТБ между «Нижним Новгородом» и УНИКСом состоится 29 декабря.

Встреча пройдет на паркете нижегородской команды.

Изначально игра 2-го тура должна была пройти 5 октября в Нижнем Новгороде, однако ее перенесли из‑за вспышки болезни в . Клуб предоставил в лигу необходимые подтверждающие медицинские документы.

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