«Даллас» не готов назвать дату возвращения Дончича, существует вероятность пропуска первого матча нового сезона

Теги травмы Даллас Джейсон Кидд Сан-Антонио НБА Лука Дончич Баскетбол

«Даллас» на данном этапе не готов назвать дату возвращения в строй лидера команды Луки Дончича.

Об этом рассказал главный тренер «Мэверикс» Джейсон Кидд в пятницу.

Существует вероятность пропуска Дончичем первого матча нового сезона НБА против «Сан-Антонио», который состоится в следующую среду.

Словенский защитник получил легкое растяжение левой икроножной мышцы во время выезда техасской команды в Испанию и не сыграл в последнем предсезонном матче против «Детройта» в пятницу.

Самые дорогие игроки НБА в новом сезоне

Reebok возвращается в баскетбол. Их главное достижение в НБА – благодаря пожизненному контракту Айверсон еще не умер с голоду

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий