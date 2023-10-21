« » на данном этапе не готов назвать дату возвращения в строй лидера команды .

Об этом рассказал главный тренер «Мэверикс» в пятницу.

Существует вероятность пропуска Дончичем первого матча нового сезона НБА против « », который состоится в следующую среду.

Словенский защитник получил легкое растяжение левой икроножной мышцы во время выезда техасской команды в Испанию и не сыграл в последнем предсезонном матче против «Детройта» в пятницу.

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