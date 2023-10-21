«Даллас» не готов назвать дату возвращения Дончича, существует вероятность пропуска первого матча нового сезона
«Даллас» на данном этапе не готов назвать дату возвращения в строй лидера команды Луки Дончича.
Об этом рассказал главный тренер «Мэверикс» Джейсон Кидд в пятницу.
Существует вероятность пропуска Дончичем первого матча нового сезона НБА против «Сан-Антонио», который состоится в следующую среду.
Словенский защитник получил легкое растяжение левой икроножной мышцы во время выезда техасской команды в Испанию и не сыграл в последнем предсезонном матче против «Детройта» в пятницу.
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