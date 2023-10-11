Инсайдер Марк Стейн: «Лука Дончич сыграл всего 5 минут против «Реала» из-за растяжения икроножной мышцы»

Теги травмы предсезонные матчи Даллас Реал НБА Лука Дончич Марк Стейн Баскетбол

По словам инсайдера Марка Стейна, причиной того, что разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич сыграл всего пять минут в выставочном матче против «Реала» (123:127), была травма.

«Мэверикс» сообщили Bally Sports Southwest, что им придется ограничить игровое время Луки Дончича примерно до пяти минут в матче с «Реалом» из-за растяжения левой икроножной мышцы.

Мне сказали, что Дончич отчаянно хотел провести в игре больше времени, но «Даллас» установил этот лимит в целях осторожности», – пишет Стейн.

Уникальный матч Луки с «Реалом». Как Дончича приняли дома, а команда НБА проиграла – репортаж из Мадрида

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9 комментариев

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Drob003
Ответ Kudim41
ага, ну-ну! То есть перед шейхами с Миннесотой он играет по 20 минут, а против родного Реала всего 5, чтобы не травмироваться в предсезонном матче
Шейхи ща представление платят деньги. А Флорентино Перес за участие в матче с Реалом максимум грамоту и значок подарит
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Drob003
И тебе сладких снов
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Drob003
Ответ Kudim41
а Адетокумбо значит послал в том году шейхов куда по дальше получается?
Ну при чëм тут Грек? Луке после НБА ещё доигрывать в Мадриде, и ему необходимо поддерживать отношения с Реалом. Ложись спать, тебе завтра в школу
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Drob003
Ответ Kudim41
Чувак, у тебя проблемы с причинно-следственной связью. Еще и проблемы с нервами явно.
Я же сказал, да он был кровожаден и бесчеловечен, но при этом чертовски умён. И да, он не был диким. Дикий человек не захватит пол Мира.
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Kudim41
Ответ Drob003
Я же сказал, да он был кровожаден и бесчеловечен, но при этом чертовски умён. И да, он не был диким. Дикий человек не захватит пол Мира.
о! кто-то перепил сегодня. ты бы это, закусывал хоть.
спокойной ночи
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