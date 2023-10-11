Инсайдер Марк Стейн: «Лука Дончич сыграл всего 5 минут против «Реала» из-за растяжения икроножной мышцы»

По словам инсайдера Марка Стейна, причиной того, что разыгрывающий « » сыграл всего пять минут в выставочном матче против « » (123:127), была травма.

«Мэверикс» сообщили Bally Sports Southwest, что им придется ограничить игровое время Луки Дончича примерно до пяти минут в матче с «Реалом» из-за растяжения левой икроножной мышцы.

Мне сказали, что Дончич отчаянно хотел провести в игре больше времени, но «Даллас» установил этот лимит в целях осторожности», – пишет Стейн.

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