Миленко Богичевич: «Рад, что наши игроки проявляют характер на площадке»

Главный тренер « » Миленко Богичевич, несмотря на поражение от « » (88:89) на последних секундах, рад, что его игроки проявили характер.

«Когда проигрываем матч, конечно, нельзя сказать, что довольны. Но есть все же одно, чему я точно рад – это то, что наши игроки проявляют свой характер на площадке. В каких-то моментах уступали, в каких-то, наоборот, были сильными.

Думаю, что проиграли сегодня только из-за большого отрыва в первой половине. Лидировали в финале, но последний заброшенный мяч вывел соперника вперед», – сказал Богичевич.

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