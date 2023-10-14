Миленко Богичевич: «Рад, что наши игроки проявляют характер на площадке»
Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич, несмотря на поражение от «Енисея» (88:89) на последних секундах, рад, что его игроки проявили характер.
«Когда проигрываем матч, конечно, нельзя сказать, что довольны. Но есть все же одно, чему я точно рад – это то, что наши игроки проявляют свой характер на площадке. В каких-то моментах уступали, в каких-то, наоборот, были сильными.
Думаю, что проиграли сегодня только из-за большого отрыва в первой половине. Лидировали в финале, но последний заброшенный мяч вывел соперника вперед», – сказал Богичевич.
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