«Уорриорз» отчислили Руди Гэя и Родни Макгрудера
«Уорриорз» объявили об отчислении форварда Руди Гэя (37 лет, 203 см) и защитника Родни Макгрудера (32 года, 193 см).
Гэй и Макгрудер подписали с «Голден Стэйт» негарантированные контракты 28 сентября.
Гэй принял участие в двух предсезонных матчах. В сумме ветеран набрал 4 очка, 7 подборов, 1 перехват и 1 передачу.
Гэй в прошлом сезоне провел 56 матчей за «Юту», набирая 5,2 очка, 2,9 подбора и 1,0 передачи в среднем за 14 с половиной минут на площадке.
Клэй Томпсон собрался играть за Багамы. Это маловероятно, но у них и без него суперкоманда
обмен на Коллиза(!) в Атланту
обмен в Оклу
отчисление из Оклы
подписание в Гсв
отчисление из Гсв