«Уорриорз» объявили об отчислении форварда (37 лет, 203 см) и защитника (32 года, 193 см).

Гэй и Макгрудер подписали с « » негарантированные контракты 28 сентября.

Гэй принял участие в двух предсезонных матчах. В сумме ветеран набрал 4 очка, 7 подборов, 1 перехват и 1 передачу.

Гэй в прошлом сезоне провел 56 матчей за «Юту», набирая 5,2 очка, 2,9 подбора и 1,0 передачи в среднем за 14 с половиной минут на площадке.

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