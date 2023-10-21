«Уорриорз» отчислили Руди Гэя и Родни Макгрудера

Теги переходы Голден Стэйт Руди Гэй НБА Родни Макгрудер Баскетбол

«Уорриорз» объявили об отчислении форварда Руди Гэя (37 лет, 203 см) и защитника Родни Макгрудера (32 года, 193 см).

Гэй и Макгрудер подписали с «Голден Стэйт» негарантированные контракты 28 сентября.

Гэй принял участие в двух предсезонных матчах. В сумме ветеран набрал 4 очка, 7 подборов, 1 перехват и 1 передачу.

Гэй в прошлом сезоне провел 56 матчей за «Юту», набирая 5,2 очка, 2,9 подбора и 1,0 передачи в среднем за 14 с половиной минут на площадке.

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5 комментариев

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Илья Купол
Руди за лето
обмен на Коллиза(!) в Атланту
обмен в Оклу
отчисление из Оклы
подписание в Гсв
отчисление из Гсв
+7
0
+7
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Максим Столбов
Вот за Гэя прям обидно стало.
+1
0
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SopTecret
в америке надо к гэям толерантнее!
+3
-3
0
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Дэннис Молинарев
Ответ Максим Столбов
Вот за Гэя прям обидно стало.
Скорее за Мака, нормально же сыграл со Сперз и сразу на дверь указали
+1
-1
0
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