Энтони Лэмб продолжит карьеру в Новой Зеландии. В прошлом сезоне он провел 62 матча за «Уорриорз»

Теги переходы Голден Стэйт НБА чемпионат Австралии Нью-Зиланд Энтони Лэмб Баскетбол

Легкий форвард Энтони Лэмб (25 лет, 198 см) подписал 1-летний контракт с клубом «Нью-Зиланд Брэйкерс».

В соглашении прописана опция расторжения на случай предложения от клуба НБА.

В прошлом сезоне Лэмб представлял «Уорриорз». В 62 матчах регулярного чемпионата баскетболист набирал 6,7 очка, 3,5 подбора и 1,5 передачи в среднем за встречу.

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1 комментарий

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All-Star Sports
Так то хороший ролевик . Жаль не хватило ему места
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