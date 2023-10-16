«Голден Стэйт» подпишет Джавонте Грина и Юри Коллинса

Теги переходы Чикаго Голден Стэйт НБА Джавонте Грин Баскетбол

«Уорриорз» подпишут атакующего защитника Джавонте Грина (30 лет, 193 см) и разыгрывающего Юри Коллинса (22 года, 183 см), информирует обозреватель Энтони Слэйтер.

Грин провел 32 матча в прошлом сезоне за «Чикаго», набирая 5,2 очка и 2,8 подбора.

Коллинс в этом году выпустился из университета. Его показатели составили 11,2 очка и 10,1 передачи (3,6 потери) в среднем за игру при 44,2% с игры и 46,5% из-за дуги (7,7 попытки).

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2 комментария

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zjwjx8zk6y
Плз подпишите большого
Из гардов уже есть Карри, Пол, Томпсон, Муди, Пэйтон, Подземски, Джозеф
Из больших Грин, Шарич, Луни и новичок, который скорее всего не будет получать минут
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david1994
Ответ zjwjx8zk6y
Плз подпишите большого Из гардов уже есть Карри, Пол, Томпсон, Муди, Пэйтон, Подземски, Джозеф Из больших Грин, Шарич, Луни и новичок, который скорее всего не будет получать минут
https://www.sports.ru/basketball/1115552547-derrik-fejvors-prodolzhit-kareru-v-g-lige-v-nadezhde-vernutsya-v-nba.html?sl=1
Просто оставлю это здесь ))) так же мой комментарий там есть
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