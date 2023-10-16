«Голден Стэйт» подпишет Джавонте Грина и Юри Коллинса

«Уорриорз» подпишут атакующего защитника (30 лет, 193 см) и разыгрывающего Юри Коллинса (22 года, 183 см), информирует обозреватель Энтони Слэйтер.

Грин провел 32 матча в прошлом сезоне за « », набирая 5,2 очка и 2,8 подбора.

Коллинс в этом году выпустился из университета. Его показатели составили 11,2 очка и 10,1 передачи (3,6 потери) в среднем за игру при 44,2% с игры и 46,5% из-за дуги (7,7 попытки).

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