Эргин Атаман был удален в начале 3-й четверти матча Евролиги против «Маккаби Тель-Авив»
Главный тренер греческого «Панатинаикоса» Эргин Атаман был удален в начале второй половины домашней встречи с «Маккаби Тель-Авив» в Евролиге.
Атаман выступил конфликт с судьями, после чего был вынужден покинуть арену.
«Пао» уступал «-15» к большому перерыву.
Фото: BasketNews
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