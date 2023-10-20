Эргин Атаман был удален в начале 3-й четверти матча Евролиги против «Маккаби Тель-Авив»

Главный тренер греческого « » был удален в начале второй половины домашней встречи с « » в .

Атаман выступил конфликт с судьями, после чего был вынужден покинуть арену.

«Пао» уступал «-15» к большому перерыву.

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