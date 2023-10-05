Евролига. «Маккаби» примет «Партизан», «Барселона» встретится с «Анадолу Эфесом» и другие матчи
В четверг, 5 октября, пятью матчами стартует новый сезон регулярного чемпионата Евролиги.
Израильский «Маккаби» примет сербский «Партизан», испанская «Барселона» встретится с турецким «Анадолу Эфесом».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 октября, 20.00, «Штарк Арена»
- Дата проведения
- 5 октября, 21.05, «Менора-Мивтахим Арена»
- Дата проведения
- 5 октября, 21.30, «Ауди Доум»
- Дата проведения
- 5 октября, 21.30, «Палау Блауграна»
- Дата проведения
- 5 октября, 21.30, «PalaDozza»
Положение команд: Олимпиакос Греция – 0-0, Реал Испания – 0-0, Барселона Испания – 0-0, Фенербахче Турция – 0-0, Монако Франция – 0-0, Партизан Сербия – 0-0, Баскония Испания – 0-0, Анадолу Эфес Турция – 0-0, Жальгирис Литва – 0-0, Маккаби Израиль – 0-0, Валенсия – 0-0, Виртус Италия – 0-0, Црвена Звезда Сербия – 0-0, Милан Италия – 0-0, Бавария Германия – 0-0, Виллербан Франция – 0-0, Панатинаикос Греция – 0-0, Альба Германия – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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