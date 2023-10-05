Евролига. «Маккаби» примет «Партизан», «Барселона» встретится с «Анадолу Эфесом» и другие матчи

Теги Жальгирис результаты Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Маккаби Тель-Авив Партизан Барселона Альба Црвена Звезда Виртус АСВЕЛ Виллербан Бавария Баскетбол

В четверг, 5 октября, пятью матчами стартует новый сезон регулярного чемпионата Евролиги.

Израильский «Маккаби» примет сербский «Партизан», испанская «Барселона» встретится с турецким «Анадолу Эфесом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Црвена Звезда Сербия  –  АСВЕЛ Виллербан Франция
Дата проведения
5 октября, 20.00, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Маккаби Тель-Авив Израиль  –  Партизан Сербия
Дата проведения
5 октября, 21.05, «Менора-Мивтахим Арена»
Онлайн матча

Бавария Германия  –  Альба Германия
Дата проведения
5 октября, 21.30, «Ауди Доум»
Онлайн матча

Барселона Испания  –  Анадолу Эфес Турция
Дата проведения
5 октября, 21.30, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

Виртус Италия  –  Жальгирис Литва
Дата проведения
5 октября, 21.30, «PalaDozza»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос Греция – 0-0, Реал Испания – 0-0, Барселона Испания – 0-0, Фенербахче Турция – 0-0, Монако Франция – 0-0, Партизан Сербия – 0-0, Баскония Испания – 0-0, Анадолу Эфес Турция – 0-0, Жальгирис Литва – 0-0, Маккаби Израиль – 0-0, Валенсия – 0-0, Виртус Италия – 0-0, Црвена Звезда Сербия – 0-0, Милан Италия – 0-0, Бавария Германия – 0-0, Виллербан Франция – 0-0, Панатинаикос Греция – 0-0, Альба Германия – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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