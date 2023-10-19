Ник Нерс: «В последний раз, когда говорил с Харденом, он сказал, что собирается увеличить нагрузку и подготовиться к матчу в пятницу»
Главный тренер «Филадельфии» Ник Нерс прокомментировал ситуацию с разыгрывающим Джеймсом Харденом, который пропустил тренировку команды в среду без объяснения причины.
«Если он здесь, мы играем; если его здесь нет, мы играем.
В последний раз, когда я говорил с ним, он сказал, что собирается увеличить нагрузку и подготовиться к матчу в пятницу. Посмотрим, что будет дальше», – сказал тренер.
Харден отсутствует в команде с воскресенья. По информации СМИ, он находится в Хьюстоне.
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