Ник Нерс: «В последний раз, когда говорил с Харденом, он сказал, что собирается увеличить нагрузку и подготовиться к матчу в пятницу»

Главный тренер «Филадельфии» прокомментировал ситуацию с разыгрывающим , который пропустил тренировку команды в среду без объяснения причины.

«Если он здесь, мы играем; если его здесь нет, мы играем.

В последний раз, когда я говорил с ним, он сказал, что собирается увеличить нагрузку и подготовиться к матчу в пятницу. Посмотрим, что будет дальше», – сказал тренер.

Харден отсутствует в команде с воскресенья. По информации СМИ, он находится в Хьюстоне.

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