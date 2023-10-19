Ник Нерс: «В последний раз, когда говорил с Харденом, он сказал, что собирается увеличить нагрузку и подготовиться к матчу в пятницу»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Ник Нерс Баскетбол

Главный тренер «Филадельфии» Ник Нерс прокомментировал ситуацию с разыгрывающим Джеймсом Харденом, который пропустил тренировку команды в среду без объяснения причины.

«Если он здесь, мы играем; если его здесь нет, мы играем.

В последний раз, когда я говорил с ним, он сказал, что собирается увеличить нагрузку и подготовиться к матчу в пятницу. Посмотрим, что будет дальше», – сказал тренер.

Харден отсутствует в команде с воскресенья. По информации СМИ, он находится в Хьюстоне.

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4 комментария

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Михаил Опякин
😁
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Light Yagami
Ответ Михаил Опякин
Нагрузку на печень
На паховые мышцы
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-1
0
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